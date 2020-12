Girano senza assicurazione e con la patente (sbagliata) scaduta: auto sequestrate, maxi multa

Auto senza assicurazione in giro per la città. La polizia di Perugia, nel corso dei controlli, ha sottoposto a sequestro amministrativo tre veicoli. Le auto sono state rintracciate in zona Fontivegge, centro storico e quartiere di San Marco.

E non è finita qui. Durante un controllo in zona Cortonese, gli agenti della Questura di Perugia hanno beccato il conducente di un veicolo con una patente diversa da quella necessaria per condurlo e, inoltre, scaduta di validità dal 2016. Patente ritirata e multa da 1200 euro.