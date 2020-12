Furti nei negozi, un clandestino e auto senza assicurazione: giro di vite della polizia di Perugia

Controlli a tappeto della polizia di Perugia: il bilancio è di cinque denunce e diverse auto sequestrate.

Gli agenti della Squadra Volante hanno denunciano due donne per furto aggravato in corso. Le italiane di 20 e 40 anni, già note alla polizia di Perugia, hanno rubato dei vestiti in un negozio. Stessa sorte per una 31enne, sorpresa a rubare giocattoli in un altro negozio.

Nella zona di Fontivegge, invece, gli agenti hanno fermato un cittadino rumeno di 23 anni, già noto alla polizia di Perugia. Il giovane è stato denunciato per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dalla città di Perugia, emesso nei suo confronti nel mese di marzo 2019.

E sempre nella zona della stazione, gli agenti hanno bloccato un cittadino tunisino senza documenti che ha provato a raggirare i poliziotti con un nome falso. Denunciato e consegnato all'Ufficio Immigrazione che ha avviato le pratiche per l’espulsione.