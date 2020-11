Controlli norme anti-contagio ad Umbertide: multe per assembramenti, identificate 30 persone

Nonostante gli appelli, la pandemia e le forti restrizioni - obbligate dalla zona arancione ai tempi del Covid - ci sono ancora molti cittadini che continuano a non rispettare le regole anti-contagio. Denunce e multe pesanti arrivano dall'Altotevere, in particolare da Umbertide dopo i controlli effettuati ieri sera dai carabinieri. In campo anche i militari di Città di Castello e la Polizia Municipale: il bilancio, fermati oltre 20 veicoli e identificate quasi 30 persone.

Nel corso del servizio, oltre che essere stato sanzionato uno straniero residente nel Comune di Perugia per violazione del divieto di spostamento tra comuni, sono stati passati al setaccio numerosi esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto della recente normativa emanata dal Governo per contrastare il fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Proprio durante tali controlli, all’interno di un supermercato sono state notate cinque persone intente a consumare bevande alcoliche; gli operanti hanno quindi provveduto a contestare le violazioni inerenti il divieto di assembramento e del distanziamento sociale, mentre verrà valutata nei prossimi giorni, a cura della Polizia Municipale, la posizione del titolare dell’esercizio anche alla luce del fatto che la consumazione all’interno dei locali, anche in assenza della normativa COVID, non è consentita per tale tipologia di esercizio.