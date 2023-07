Ispezioni e controlli dei Carabinieri del Nas durante Umbria Jazz: multe e sequestri nei locali

I Carabinieri del Nas sono stati impegnati nei controlli nel centro storico di Perugia in occasione della manifestazione “Umbria Jazz”.

Sono state ispezionate 12 attività ambulanti, segnalando alla competente ASL i responsabili legali di 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per carenze igienico-sanitarie e strutturali e, in un caso, sottoponendo a sequestro amministrativo 10 chilogrammi di prodotti a base di carne per mancata indicazione dei dati sulla tracciabilità e per la non corretta attuazione del piano di autocontrollo HACCP.

Cinque in tutto le sanzioni amministrative comminate, per un importo complessivo di euro 5.500.