Controlli nei condomini di Fontivegge per arginare spaccio e clandestinità: 4 espulsi

Un’azione interforze programmata e coordinata dalla Questura di Perugia disposti dal Questore, Antonio Sbordone, è stata quella che ha preso avvio nella giornata di ieri in alcuni quartieri della zona della Stazione di Fontivegge e limitrofi al centro storico.

Le situazioni di degrado abitativo verificato e la presenza di soggetti estranei all’interno degli appartamenti hanno, a seguito di segnalazioni pevenute da parte dei relativi amministratori condominiali, condotto gli agenti ad effettuare dei blitz mirati. Obiettivo della task-force (Squadra Volante, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione e da personale della Polizia Locale): fronteggiare il fenomeno della clandestinità, dello spaccio di stupefacenti e le occupazioni abusive.

Le forze dell'ordine hanno effettuato delle verifiche in quattro appartamente e in alcune aree condominiali dove sono stati identifica e portati in Questura alcuni cittadini extracomunitari. Gli approfondimenti hanno portato all’espulsione dall’Italia per due cittadini originari dell’america latina, uno nordafricano ed un cittadino extracomunitario dell’est.