Polizia municipale a caccia di inquilini abusivi: al setaccio Fontivegge e centro storico

In corso Bersaglieri trovata una coppia che abitava in un locale commerciale con tutti i servizi non a norma

Operazione della Polizia municipale per la repressione di fenomeni di degrado e microcriminalità in aree particolarmente sensibili della città dopo le segnalazioni dei cittadini.

Nel corso della settimane le pattuglie della Municipale hanno effettuato una serie di controlli per quanto riguarda appartamenti segnalati come dimora di inquilini irregolari, legati al mondo dello spaccio e della prostituzione.

I sopralluoghi hanno interessato alloggi ubicati nell’area di Fontivegge e più precisamente strada Settevalli, via Luzzatti, via San Prospero, via della Ferrovia, via Cortonese.

Oltre all’identificazione dei soggetti controllati sono state avviate le procedure di verifica sulla regolarità dei contratti di locazione presi in esame nonché, in taluni casi, sulla regolare presenza sul territorio nazionale.

Il controllo è stato esteso anche a un locale in Corso Bersaglieri che, sebbene accatastato come negozio è risultato abitato da una coppia, marito e moglie, entrambi con precedenti di polizia, in forza di un contratto di affitto transitorio scaduto, sottoscritto per il tramite di intermediazione tutta da chiarire.

L’alloggio, privo di utenze, è stato fatto ispezionare da personale del Dipartimento di Prevenzione e Servizio ISP dell’ASL Umbria 1 che ha rilevato l’irregolare installazione degli impianti tecnologici presenti, cui farà seguito, per proprietatio e inquilino, il provvedimento di disattivazione sino all’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. Sul posto è stata fatta giungere anche la proprietà nei cui confronti è in corso la notifica della diffida all’utilizzo degli impianti tecnologici; la verifica delle autorizzazioni attinenti al cambio di destinazione d’uso nonché la verifica dei profili fiscali inerenti il contratto di affitto per cui verranno interessate le competenti autorità in materia tributaria.