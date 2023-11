Carte Pokemon fasulle su banchi della Fiera, scattano sequestri e denunce da parte della Guardia di finanza

La Guardia di finanza di Perugia ha effettuato una serie di controlli in occasione della “Fiera dei Morti” per contrastare il fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

Nel corso degli interventi effettuati nell’area di Pian di Massiano, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo di 613 articoli da bigiotteria in quanto posti in commercio in violazione della normativa vigente in materia di sicurezza.

Sono state sequestrate 4.811 confezioni e carte denominate "Pokemon" riportanti marchi contraffatti e sono stati denunciati tre venditori ambulanti perché ritenuti responsabili dei reati di produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti e violazione della normativa sul diritto d’autore.

I finanzieri del Gruppo di Perugia hanno effettuato dei controlli strumentali, finalizzati alla regolare emissione di documenti commerciali, il cui esito ha permesso di rilevare 18 irregolarità su 20 controlli, con una percentuale di irregolarità pari al 90%, segnalando altresì alla Prefettura di Perugia un soggetto trovato in possesso di 12 grammi di hashish.