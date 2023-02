Movida e controlli a tappeto: locali al setaccio, posti di blocco fuori dalle discoteche

Posti di blocco fuori dalle discoteche, locali al setaccio e controlli della polizia in centro e in periferia. Gli agenti, nel corso del fine settimana, hanno identificato 881 persone e fermato 242 veicoli. E ancora. Sono 19 gli esercizi pubblici monitorati al fine di verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare circa il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche. Elevate anche 35 sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Gli agenti della polizia locale hanno controllato i bar e i locali del centro storico per verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle concernenti il rispetto dei limiti di emissione sonora.