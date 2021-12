Non controllano il green pass dei dipendenti, denunciati tre imprenditori dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Cannara e il personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno denunciato tre persone per presunte e molteplici ipotesi di violazioni della normativa sulla sicurezza dei cantieri e per il controllo dei green pass per i lavoratori.

Nell’ambito del medesimo accertamento i militari hanno contestato violazioni amministrative per 3.400 euro e ammende per 11.670,82 euro, disponendo il provvedimento di immediata sospensione delle attività lavorative sino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza.