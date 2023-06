Grandi eventi, pattuglie interforze della Polizia con i colleghi albanesi e spagnoli

Agenti della Polizia dello Stato albanese e della Polizia Nazionale spagnola da oggi affiancheranno gli operatori della Polizia di Stato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica di maggior rilievo e, in particolar modo, in quelli in programma per il “Festival dei Due Mondi” di Spoleto e per il Festival “Umbria Jazz”.

Si tratta della prima volta per la provincia di Perugia. La collaborazione con le polizie straniere, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, infatti, aveva trovato applicazione - con esperienze più che positive - nelle principali città italiane, su tutte: Roma, Firenze, Venezia e la costiera amalfitana.

Per questo motivo, il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, anche alla luce degli importanti eventi di caratura internazionale che interesseranno la provincia a partire dalla giornata odierna – in cui si terrà la cerimonia di apertura del “Festival dei Due Mondi” di Spoleto - ha richiesto il supporto di 4 operatori di polizia straniera con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza, reale e percepita, e concorrere ai servizi di controllo del territorio e a quelli di ordine e sicurezza pubblica.

Nelle nazioni di provenienza, i poliziotti stranieri – due Ispettori della Polizia dello Stato albanese, classe 1995 e 1994; un ufficiale e un agente della Polizia Nazionale spagnola, rispettivamente classe 1979 e 1987 – vengono impiegati principalmente nei servizi di controllo del territorio.

I quattro operatori saranno affiancati – per il periodo dello svolgimento delle manifestazioni citate – dagli operatori del Commissariato di Spoleto e della Questura di Perugia e svolgeranno il servizio in uniforme e senza armi di ordinanza.

Durante il periodo di affiancamento, le pattuglie straniere assisteranno i rispettivi cittadini in vacanza nella provincia, anche semplificando i rapporti dei turisti con gli operatori della Polizia di Stato.