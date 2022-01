Controlli in strada e nei locali a Foligno, ritirate patenti e auto senza assicurazione. Zero irregolarità sul green pass

I Carabinieri della Compagnia di Foligno, nell’ultima settimana, hanno presidiato il territorio per controllare sia le norme anti-contagio che la sicurezza stradale anche in chiave contrasto ai furti che si sono ripetuti in zona. Molto positivo il bilancio sul rispetto del gree pass al lavoro e nei luoghi pubblici: ispezionati ben 80 attività commerciale e verificati 181 certificati verdi. Nessuna rilevazione di mancato rispetto delle norme. Ennesima dimostrazione come la stragrande maggioranza della popolazione ha fatto proprie le nuove disposizioni restrittive. Sul versante strade: controllate 530 persone e fermati 285 veicoli

Ben 24 le contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali un sequestro amministrativo del mezzo per mancanza di copertura assicurativa, oltre ad un ritiro della patente di guida.