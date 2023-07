Controlli in Piazza Italia a Perugia: due gemelli finiscono nella rete dell'anti-droga

Continua il monitoraggo del pattuglione di Polizia schierato dal Questore in centro storico, nei fine settimana in particolare, per monitorare vicoli e locali a rischio. Stavolta a finire nel mirino degli agenti sono stati due gemelli - stranieri - di 32 anni che sono stati identificati in Piazza Italia. Da subito il comportamento dei due fratelli ha richiamato l’attenzione dei poliziotti, in quanto connotati da particolari segni di nervosismo. Un atteggiamento che ha fatto scattare l'allarme e la perquisizione personale. Uno dei gemelli aveva in tasca una quantita di oppio giudicata per uso personale e non per spaccio. L'altro fratello è risultato pulito. Per il cittadini straniero è scattata la segnalazione alla Prefettura in quanto assuntore di droghe, scattato in automatico il ritiro della patente.