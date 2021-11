Green pass a posto, ma quanti indisciplinati lungo le strade di Spoleto: 29 persone multate

Green pass regolari, ma tante violazioni al codice della strada. Sono i risultati principali del servizio di controllo straordinario del territorio effettuato dal personale della Compagnia Carabinieri di Spoleto: 158 controlli, 173 persone identificate, 107 veicoli controllati, 4 persone deferite in stato di libertà, 1 segnalazione amministrativa per uso personale di stupefacenti, 29 contravvenzioni codice della strada e 9 locali controllati in base alla normativa anti Covid.

Nei servizi sono stati impiegati circa 20 militari e una decina di mezzi con l’effettuazione di numerosi posti di controllo sulle maggiori arterie spoletine volte alla verifica di persone e veicoli in transito, nonché imprimere maggiore senso di sicurezza nei cittadini.

Durante i controlli è statto denunciato un sorvegliato speciale per violazione delle prescrizioni e un individuo in possesso di oggetti atti ad offendere a bordo dell’autovettura.

Identificate 173 e controllati 107 veicoli. Due le persone denunciate per guida in stato d’ebrezza alcolica e 1 sanzione per droga.

Sono state 29 le contravvenzioni per mancata copertura assicurativa e revisione auto, utilizzo del cellulare alla guida e mancato uso di cintura di sicurezza.

I Carabinieri hanno anche effettuato controlli anti-assembramento e per riscontrare il rispetto della normativa anti-Covid 19 e il rispetto dei controlli green pass: effettuate analisi a campione all’interno di 9 esercizi commerciali (ristoranti, pizzerie, pub e trattorie) verificando la validità di 23 green pass senza riscontrare alcuna irregolarità.