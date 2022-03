"Pensavo di essere in regola", multato lavoratore senza green pass. Controlli della Polizia nella provincia di Perugia

Intensificati nella settimana i controlli della Polizia di Stato di Perugia per verificare il rispetto delle norme sul green pass e l'uso delle mascherine all’interno dei centri commerciali, nei cinema, sui mezzi di trasporto pubblico, nei bar e nei ristoranti.

I servizi si sono concentrati nelle vie dei centri cittadini, nelle zone periferiche e commerciali e nelle stazioni ferroviarie dell’intera provincia. Impiegato personale della Questura di Perugia e dei Commissariati di Assisi, Città di Castello, Foligno e Spoleto.

Nel corso dei servizi dell’ultima settimana, sono state controllate 3.561 certificazioni verdi e 369 esercizi commerciali, riscontrando un generale rispetto delle normative vigenti. Una sola irregolarità, infatti, è stata accertata all’interno di un esercizio commerciale, precisamente un negozio ortofrutticolo, dove un dipendente è stato sorpreso a prestare la propria attività lavorativa in assenza del previsto green pass. Lo stesso, in seguito alla contestazione degli agenti, ha dichiarato “pensavo di essere in regola”.

Contestualmente al monitoraggio circa il rispetto delle normative finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, gli equipaggi impiegati hanno effettuato anche controlli stradali, identificando 6.810 persone, controllato 1.514 veicoli e contestato 263 contravvenzioni al Codice della Strada.

Una multa di 900 euro è stata elevata nei confronti di un automobilista sorpreso con la revisione dell’auto scaduta. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo.