Stretta della polizia, Fontivegge al setaccio: posti di blocco e pattuglie in strada

La polizia di Perugia passa Fontivegge al setaccio. Controlli a tappeto nella zona della stazione, Piazza del Bacio, Via del Bellocchio, Via Marsala, Via del Macello, Via Mario Angeloni, Via Martiri dei Lager e via Canali.

Nel corso dei pattugliamenti gli agenti hanno identificato due cittadine romene di 29 e 35 anni che si aggiravano con fare sospetto in via Campo di Marte. Entrambe con diversi precedenti, la 29enne è risultata già destinataria di ammonimento emesso dal Questore di Perugia. Terminati tutti gli accertamenti le due donne si sono allontanate da quartiere.

Il posto di blocco in via Campo di Marte che ha portato all’identificazione di 35 persone e 12 veicoli.

Il pattugliamento di parco Chico Mendez ha permesso di identificare oltre 40 persone, tra i quali anche alcuni soggetti con diversi precedenti. I posti di blocco subito fuori hanno permesso di controllare 23 veicoli: elevati due verbali di contestazione di sanzioni per violazioni al codice della strada, uno per mancata revisione e l’altro per circolazione con autovettura priva di copertura assicurativa.