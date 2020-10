Controlli in un bar a Fontivegge: fermato pregiudicato con un'arma nello zaino

Nella rete dei Carabinieri durante i controlli a Fontivegge è finito un pregiudicato l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Si tratta di un tunisino di 35 anni senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia che si trovata all’interno di un bar, in zona Stazione. L'uomo alla vista dei Militari ha cercato di allontanarsi, al fine di evitare l’accertamento previsto per tutti i clienti. Ma il suo tentativo non ha avuto fortuna: i Carabinieri dopo averlo identificato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo, all’interno del proprio zaino, un coltello a serramanico, marca “AITOR”, lungo 18 per il quale lo straniero non ha fornito valide giustificazioni circa il possesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.