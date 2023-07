Torna a Perugia nonostante il divieto del questore: denunciata

Non poteva tornare nel comune di Perugia, ma il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche della Polizia di Stato l'ha trovata alla stazione ferroviaria di Fontivegge durante un servizio di controllo.

Gli agenti hanno fermato un uomo e una donna e a seguito degli accertamenti l’uomo è stato identificato come un italiano di 25 anni, pluripregiudicato per reati inerenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. La donna, invece, è stata identificata come una italiana di 22 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’approfondimento degli accertamenti ha consentito agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di appurare che la donna avesse a proprio carico una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Perugia, emesso nel 2021, per anni tre.

Terminati tutti i controlli, la 22enne è stata denunciata.