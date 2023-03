Controlli E45, auto-carro in difficoltà nel procedere: la stradale ferma il mezzo e spunta fuori l'hashish, ritiro patente

Mentre erano impegnati in un controllo sulla E45, gli agenti della Stradale di Todi hanno notato un uomo alla guida di un autocarro che procedeva con fare incerto. Insospettiti, hanno quindi deciso di fermarlo per sottoporlo ad un controllo più approfondito. Alla guida c'era un cittadino egiziano, classe 1980, con evidenti sintomi di alterazione. Lo straniero ha ammesso, consegnando anche alcune dosi, di aver fumato hashish. Dopo essersi rifiutato di essere accompagnato dagli operatori presso una struttura sanitaria per sottoporsi alle analisi, è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con ritiro della patente L’uomo è stato anche sanzionato per possesso di stupefacenti.