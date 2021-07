Controlli estivi in città e in periferia dei Carabinieri di Perugia: multe e denunce

Denunciato per evasione un 37enne che doveva rimanere ai domiciliari e si aggirava per Corciano

I Carabinieri di Perugia hanno effettuato un intenso servizio di controllo sulle strade della città di Perugia e della sua periferia.

In tre giorni sono state controllate 69 autovetture e 91 persone con un bilancio di 3 persone denunciate per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, una per il reato di inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Perugia e una per il reato di lesioni personali.

Due le multe elevate per violazioni al Codice della Strada, di cui una per mancata revisione del veicolo e una per circolazione non in regola con veicolo di prova.

I militari del Radiomobile hanno denunciato per evasione, un 37enne tunisino, domiciliato nel Comune di Corciano, già noto alle forze dell’ordine, perché al controllo effettuato dalla pattuglia di turno non è stato trovato all'interno del proprio domicilio.