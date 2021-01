Fermati per un controllo, beccati con 10mila euro di cocaina: arrestati

Fermati durante un controllo per il rispetto delle norme contro il coronavirus e ammanettati. I carabinieri di Gubbio hanno arrestato in flagranza due 30enni di origine albanese, domiciliati a Perugia.

I due sono stati fermati lungo la Contessa, in direzione Fano. La balla raccontata ai militari, "vado a trovare dei parenti nelle Marche", non ha funzionato. I carabinieri hanno perquisito i due e l'auto, trovando 1200 euro in contanti e cento grammi di cocaina pura al 70%. Secondo le analisi dei carabinieri la coca, una volta tagliata e venduta, avrebbe fruttato più di 10mila euro.

I due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto.