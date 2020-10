Si mette alla guida con un tasso alcolemico "record", 26enne denunciata e patente ritirata

Guidava con un tasso alcolemico sette volte superiore a quello consentito per legge. Ma la sua condotta particolarmente imprudente, non è sfuggita ai carabinieri di Umbertide che hanno fermato la vettura a Pierantonio e sottoposto a controlli la conducente. Lei, giovane straniera di 26 anni, una volta risultata positiva agli accertamenti, è stata denunciata. Patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. I colleghi dell’Aliquota radiomobile di Città di Castello hanno invece sanzionato un 38enne nel centro tifernate sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito, Anche per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e denunciato. Nella serata di ieri, martedì 13 ottobre, i carabinieri i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Città di Castello, Umbertide, San Giustino e dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia che hanno interessato in prevalenza il comune di Umbertide e l’area a nord di Città di Castello.

I veicoli controllati nel corso del servizio sono stati oltre 30, quasi 60 le persone identificate, diverse le perquisizioni personali e veicolari. Ad Umbertide, intensificata la vigilanza su alcuni locali e bar (controllati circa 25 avventori) dove nelle scorse settimane era stati segnalati alcuni disordini a causa della presenza di persone ubriache.