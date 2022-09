In auto con hashish o con un vero arsenale: controlli a tappetto dei carabinieri sulle strade del Trasimeno

Ancora un lungo fine settimana di controlli sulle strade del Trasimeno. Un giovane poco più che ventenne, controllato alla guida di una autovettura nel cuore della notte tra venerdì e sabato, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro. Per questo è stato denunciato a piede libero. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata. Nell’ultima settimana i controlli alla circolazione stradale hanno permesso di individuare nel complesso quattro conducenti con un tasso alcolemico superiore al consentito, tutti denunciati all’autorità giudiziaria.

Nel corso del pomeriggio di giovedì, a Magione, i militari del Nucleo operativo e Radiomobile hanno sottoposto a controllo due cittadini albanesi – rispettivamente uno poco più che ventenne e l’altro, già noto alle forze dell’ordine, quasi trentenne – i quali trasportavano all’interno dell'auto un “panetto” di hashish del peso di 72 grammi. I carabinieri hanno rinvenuto lo stupefacente nascosto sotto al sedile del conducente, all'interno di un involucro. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Venerdì, sempre a Magione, i carabinieri hanno proceduto al controllo di una autovettura condotta da un giovane di origini albanesi il quale è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga 60 centrimetri, e di un coltello con lama a punta di 13 centimetri e impugnatura lunga circa 10, entrambi nascosti all’interno dell’abitacolo del veicolo. Il ragazzo non è stato in grado di addurre nessuna valida motivazione che giustificasse il possesso dei due oggetti. E' stato denunciato