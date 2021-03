Assembramenti davanti al supermercato, controlli dei Carabinieri: giovane denunciato

Il ragazzo era destinatario di un ordine di allontanamento e divieto di ritorno nel comune di Perugia per ordine del questore per 3 anni

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia, un cittadino del Gambia, di 22 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia.

Il giovane è stato controllato in piazza Vittorio Veneto, nei pressi di un supermercato, dove più persone avevano segnalato la presenza di un sospetto andirivieni di cittadini, in prevalenza extracomunitari, che all’arrivo dei Carabinieri si sono dileguati.

Nel corso dei controli di quelli fermati è emerso che nei confronti del giovane c'era un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Perugia, per la durata di 3 anni, emesso dalla Questura in data 7 febbraio 2021.

Il ragazzo del Gambia è stato denunciato ed invitato ad allontanarsi dal comune di Perugia.