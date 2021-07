Perugia: dalla guida in stato di ebbrezza al furto, fine settimana di controlli e denunce da parte dei Carabinieri

I Carabinieri di Perugia hanno intensificato i controlli nel fine settimana sia nell'acropoli cittadina sia nell'hinterland perugino. I reparti posti alle dipendenze della Compagnia di Perugia hanno controllato 86 autovetture e 107 persone, procedendo a denunciare 6 persone: una per l’ipotesi di reato di furto, una per violazione delle misure di prevenzione, due per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, una per il reato di evasione, una per guida in stato di ebbrezza.

Sono state elevate anche 6 multe per violazioni al Codice della Strada, di cui 3 per mancata revisione del mezzo, 2 per circolazione con veicolo con assicurazione non in regola e 1 per sorpasso vietato.