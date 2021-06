Sicurezza: 93 auto fermate e 144 persone identificate, denunce e multe dopo i controlli dei Carabinieri

Carabinieri di Perugia hanno svolto un intenso servizio anti illegalità sulle strade della città di Perugia e della sua periferia, controllando 93 autovetture e 144 persone.

Sono state denunciate 3 persone: una per l’ipotesi di reato di violenza e resistenze a pubblico ufficiale, una per l’ipotesi di reato di violenza privata e lesioni e una per violazione degli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari, per la quale, il soggetto di origine tedesca, a distanza di due giorni, è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Perugia.

Sono state 5 le sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui una per eccesso di velocità, una per guida senza patente, una per sorpasso con strada non libera, una per invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia e una per violazioni agli obblighi imposti dalla segnaletica.

Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 193 comma 1 D.Lgs. n.152/06, per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il previsto formulario di identificazione rifiuti o altro documento equivalente. Questo controllo è stato svolto con l'ausilio dei Carabinieri Forestali.