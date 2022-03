Fumo e scintille dall'auto che sfreccia sui cerchioni: patente ritirata per un 33enne alla guida sotto l'effetto dell'alcol

Due persone denunciate per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e diverse contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida.

Il primo ad essere fermato è denunciato è stato un 33enne che i Carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio si sono visti passare davnati con l'auto, con entrambe le ruote anteriori forate e squarciate, dalle quali uscivano fumo e scintille visto che ormai il mezzo camminava sui cerchioni. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest ed è scattato il ritiro della patente di guida e affidato il mezzo a una persona di fiducia.

I Carabinieri della Stazione di Corciano hanno invece denunciato un uomo, classe 1968, per guida sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo, in compagnia di una donna, classe 1993, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di allontanarsi con la sua autovettura e proprio questo ha insospettito i militari che hanno proceduto al controllo. Lo stesso è stato accompagnato in ospedale per le analisi e riscontrato positivo a cannabinoidi e oppiacei, mentre la 29enne nella borsa aveva un piccolo involucro in cellophane contenente eroina e per questo è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice.

Anche i Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno segnalato alla Prefettura un soggetto di Umbertide quale assuntore di eroina poiché è stato trovato in possesso di una dose, acquistata poco prima a Ponte Felcino.

Sono state elevate anche delle contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso del cellulare alla guida che è tra le prime cause di incidenti stradali a livello nazionale, soprattutto tra i più giovani.