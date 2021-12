Coronavirus, controlli di Natale dei Carabinieri: 296 persone fermate e 90 attività ispezionate, 1 multa

I Carabinieri di Perugia hanno attuato un vasto servizio di controllo finalizzato alla sicurezza dei cittadini e alla verifica del rispetto delle norme anti Covid nella settimana dal 20 al 27 dicembre 2021.

I militari impiegati nell'attività di controllo di green pass e mascherine hanno proceduto alla verifica a campione di 296 persone e di 90 attività ed esercizi commerciali, elevando una sola sanzione per il non rispetto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Le pattuglie impiegate nel controllo territorio e nella prevenzione dei reati predatori, attraverso l’effettuazione di numerosi specifici servizi, hanno monitorato 165 autovetture e 549 persone.

Sono state 9 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui: due per assicurazione del veicolo non in regola (con contestuale sequestro del mezzo), una per divieto di sosta con conseguente rimozione del veicolo, una per revisione del mezzo scaduta, una per eccesso di velocità, due per uso del cellulare alla guida, una per guida senza patente e una per guida in stato di ebbrezza.

Denunciate in stato di libertà 4 persone di cui una per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura cautelare, una persona per l’ipotesi del reato di minaccia, una per l’ipotesi di reato di calunnia e una per oltraggio a pubblico ufficiale.