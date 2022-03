E45, a un passo dal decollo: guida a 187 chilometri orari, maxi multa

Controlli con l'autovelox sulla E45, raffica di multe. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Perugia in un solo giorno di controlli hanno elevato 24 contravvenzioni per eccesso di velocità, di cui 20 per il superamento tra i 10 e i 40 km/h del limite previsto, 3 tra i 40 e i 60 km/7h e una per aver superato di oltre 60 km/h il limite imposto. L'ultima auto è stata fotografatamentre andava a una velocità di 187 km/h.