Controlli antidroga a Fontivegge, in due finiscono nella rete della Polizia

Controlli antidroga nella zona di Fontivegge da parte della Polizia di Stato di Perugia con l’impiego delle Volanti, coadiuvate degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e della Polizia Ferroviaria. Al setaccio via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, via del Lavoro, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio. Nell’ambito del servizio sono state identificate 114 persone.

Due tunisini di 49 e 40 anni, sono stati fermati per un controllo e hanno mostrato un atteggiamento nervoso e agitato. All'interno del veicolo e addosso avevano due involucri di cellophane con all’interno del'hashish, un bilancino di precisione, una pipa per il consumo della droga e 7 lame di taglierino dei quali il 49enne non è stato in grado di motivare il possesso. A suo carico anche l'omissione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Per lui è scattata la denuncia per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, inottemperanza al provvedimento del Questore e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Nei suoi confronti è scattata anche la sanzione amministrativa con contestuale ritiro della patente di guida per possesso di droga.

Un italiano di 23 anni, con precedenti in materia di stupefacenti, è stato fermato e ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette contenente un involucro contenente hashish.

Dopo aver sequestrato la droga, i poliziotti hanno contestato al giovane la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente.

Nessuna violazione dell'ordinanza sindacale che limita la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche.

Gli agenti hanno anche effettuato 5 posti di controllo, monitorando 44 veicoli in transito nelle zone d’interesse, al fine di verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti.