Coronavirus, controlli in tutta la Provincia nella domenica in zona rossa: due multe

Sono state 294 le persone controllate in tutta la provincia di Perugia nel corso di domenica 27 dicembre, in zona rossa per contenere l'attuale emergenza epidemiologica. Per gli spostamenti è stata infatti necessaria l'autocertificazione. Due le multe elevate durante i controlli di ieri. Anche le attività e gli esercizi commerciali sono stati controllati per il rispetto delle normative anti Covid. Sul sito della Prefettura le verifiche hanno riguardato 64 esercizi commerciali: nessun titolare multato.

Dal monitoraggio della Prefettura di Perugia relativo ai servizi di controllo inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in provincia di Perugia, nella giornata di Santo Stefano sono state controllate 155 persone e sono scattate tre sanzioni.