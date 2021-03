Gubbio, controlli serrati nel week end: multati 4 giovani dopo incidente

Proseguono serrati i controlli anti Covid da parte dei carabinieri di Gubbio, guidati dal capitano Fabio del Sette. Lo scorso fine settimana i militari dell’arma hanno elevato otto sanzioni per le violazioni delle normative anti contagio, di cui quattro nei confronti di altrettanti giovani provenienti da Gualdo Tadino a bordo di un’auto finita fuori strada. È stato un passante ad allertare i militari dell’arma per segnalare l’incidente e dopo aver appurato che nessuno di loro avesse riportato conseguenze, per i quattro giovani sono scattate le multe. I ragazzi si trovavano a Gubbio senza alcun particolare motivo, violando anche il coprifuoco. In totale i controlli hanno riguardato 85 persone e 35 mezzi. I controlli saranno intensificati anche questo fine settimana, in concomitanza con le festività pasquali.