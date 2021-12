Controlli anti-covid a Perugia, senza green pass non vuole scendere dal bus, arrestato ed espulso

Durante dei controlli, ieri mattina una pattuglia della Polizia di Stato di Perugia, è intervenuta presso il terminal bus di Piazza Partigiani dopo la segnalazione, da parte del personale addetto ai controlli sui mezzi di trasporto, della presenza di un uomo che, con fare molesto, privo di documenti d’identità, biglietto dell’autobus e certificazione verde, impediva la partenza degli autobus.

Gli agenti della Squadra Volanti, giunte sul posto, hanno trovato un cittadino extracomunitario di circa trenta anni che, alla vista dei poliziotti, senza opporre resistenza è sceso celermente dall’autobus.

Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale ed è stato accompagnato dagli agenti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio della procedura di espulsione. È stato inoltre sanzionato dalla Polizia di Stato per la violazione delle normative volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in quanto privo di green pass, necessario per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.