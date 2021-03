Controlli anti-covid a Gubbio: sei multe da 400 euro per chi non rispetta divieto spostamenti

Continuano i controlli anti-covid a Gubbio da parte dei Carabinieri che nel fine settimana scorso hanno multato sei persone per via che si erano recati nel territorio eugubino senza giustificato motivo. Il tutto quando la Provincia di Perugia era ancor zona rossa. Complessivamente sono stati controllati 40 veicoli e 79 persone. Nei guai in particolare è finito un 28enne di Perugia che era fermo in piazzola di sosta lungo la statale a Gubbio: oltre ad essere stato sanzionato per la violazione delle norme anti covid, è stato denunciato anche per il possesso di due coltelli a serramanico con lama di 9 e 10 cm per i quali non ha fornito spiegazioni sul perché li portasse al seguito.