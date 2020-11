Controlli a tappeto in Altotevere: denunciati per droga e banconote false

Controlli a tappeto in tutto l'Altotevere da parte dei Carabinieri del territorio. Sono stati fermati oltre 30 veicoli e identificate quasi 50 persone, con alcune perquisizioni personali e nelle auto. Nessuna criticità o violazioni della normativa anti-covid riscontrata nei sopralluoghi di alcuni locali pubblici. I Carabinieri di Città di Castello hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 40enne di San Giustino, perchè trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. I Carabinieri della Stazione di San Giustino, nella stessa serata, hanno denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spendita di banconote false, un 23enne di nazionalità che nei giorni scorsi aveva effettuato un rifornimento di carburante, presso un distributore della frazione Selci Lama, pagando con una banconota falsa.