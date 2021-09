Controlli a tappeto della Municipale di Perugia: auto senza revisione e assicurazione, in due alla guida senza patente

Controlli a tappeto dei vigili urbani di Perugia. Il bilancio dell’attività svolta dalla Municipale e dell'Ufficio sicurezza urbana in questi primi giorni di settembre parla di 7 appartamenti controllati, dislocati fra via del Macello, via Mario Angeloni, via del Bucaccio, via Lancillotti. Controllati anche i relativi occupanti, per lo più stranieri, da ritenersi regolari sul territorio, tutti risultati inottemperanti agli obblighi contrattuali e destinatari di ordinanze di sfratto. Sono in corso le procedure per far liberare gli appartamenti a seguito degli atti già presentati

Controlli della Municipale anche su strada, in particolare nelle zone Fontivegge, Ponte San Giovanni, Corso Bersaglieri e Corso Garibaldi nel corso dei quali sono state rilevate varie violazioni al Codice della Strada. In particolare, due i conducenti sanzionati per non aver mai conseguito la patente di guida; due i veicoli sottoposti a sequestro perché sprovvisti di polizza assicurativa; uno sanzionato per l’omessa revisione.