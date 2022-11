Controlli a tappeto a Perugia e provincia: posti di blocco, controllo nei locali e strade movida. Patente ritirata. Il bilancio

In questo fine settimana la task-force delle forze dell'ordine, sotto la regia del Questore, ha effettuato posti di blocco, controlli mirati in locali e pattuglie a piedi nei centri storici e nella vie della movida di Perugia e provincia. In campo oltre che agli uomini della Polizia di Stato, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, per prevenire reati predatori, borseggi, furti e gli episodi di abuso di sostanze alcolici o uso di stupefacenti e di degrado urbano. Le verifiche sono state estese anche all’area del Luna Park al fine di scongiurare liti o aggressioni tra giovani.

A Perugia monitoraggio a Piazza Matteotti, Giardini Carducci, Piazza Danti, via Baldeschi, Piazza Alfani, zona Porta Sole, le Scalette dell’Acquedotto e Piazza Braccio Fortebraccio. Sono stati, invece, 27 gli esercizi pubblici monitorati anche al fine di verificare l’eventuale frequentazione da parte di soggetti pregiudicati, il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori.

Il bilancio: identificate 396 persone, controllati 146 veicoli e contestate 8 violazioni al Codice della Strada. Un cittadino italiano, classe 1991, è stato sorpreso alla guida di un veicolo con la patente sospesa: multa pesantissima e veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di 3 mesi.