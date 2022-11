Bottiglie rubate e coltello in tasca, denunciati in due dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia hanno denunciato due stranieri, 23 e 40 anni, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e stupefacenti, dopo un controllo in via Martiri dei Lager.

Il 23enne è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane termosaldato contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un coltello a serramanico del quale non è riuscito a motivare il possesso.

Il 40enne, invece, è stato trovato in possesso di due bottiglie di alcolici di pregio ancora sigillate. Sentito in merito, l’uomo non ha fornito una giustificazione plausibile, né ha esibito una valida ricevuta d’acquisto. Ulteriori approfondimenti hanno consentito agli agenti di rilevare che era irregolare sul territorio nazionale.

Accompagnati presso gli uffici della Questura per le attività di rito, i poliziotti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 40enne per il reato di ricettazione. Nei confronti dell’uomo il Questore di Perugia ha emesso un ordine di espulsione da ottemperare entro il termine di 7 giorni.

Il 23enne, invece, è stato deferito per il reato di possesso di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente.