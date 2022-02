Rispetto norme anti-covid nei locali a Gualdo Tadino, super multa per ristoratore: dal green pass ai lavoratori irregolari

Controlli a Gualdo Tadino sul rispetto della normativa in materia di lavoro e normativa covid-19 da parte di attività di ristorazione e bar. Carabinieri della Stazione cittadina insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia hanno ispezionato tre attività del gualdese, di cui due risultate pienamente conformi, così come sono risultati in regola gli stessi avventori con il “green pass”, mentre in una attività - un ristorante - la situazione era all'insegna delle irregolarità. Il titolare è stato sanzionato perché ritenuto presunto responsabile della violazione di specifiche norme sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro e sanzionato perché aveva omesso il controllo del “green pass” ai lavoratori. Il locale è stato chiuso temporaneamente chiuso anche perché alcuni dipendenti risultavano irregolarmente occupati. Pesante il versante multe: ben 10mila euro.