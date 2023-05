Perugia, controlli della Polizia a Fontivegge e Madonna Alta: denunciata una persona per possesso di droga

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno effettuato una serie di controlli nell’area della stazione di Fontivegge, a Madonna Alta, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, l’Ottagono e Pian di Massiano. Nell’ambito del controllo sono state identificate 144 persone.

Gli equipaggi del Reparto mentre percorrevano via Campo di Marte, hanno notato un uomo sospetto che, raggiunto dagli agenti, è stato identificato come un tunisino dei 25 anni, gravato da precedenti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, trovato in possesso di un involucro contenente hashish.

Dopo aver sequestrato la droga, i poliziotti hanno contestato al giovane la sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente.

Durante l’attività, gli agenti hanno anche effettuato 7 posti di controllo, monitorando 93 veicoli in transito nelle zone d’interesse, al fine di verificare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti.