Foligno, controlli dei Carabinieri: 5 multe per violazioni legate al possesso del green pass e 31 contravvenzioni ad automobilisti indisciplinati

I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno multato 5 persone per violazioni alla normativa sul possesso del green pass, ma anche 31 automobilisti per comportamento scorretto alla guida.

Il bilancio dell'ultima settimana di controlli nel territorio di compotenza della Compagnia nel corso dei quali hanno fermato 212 veicoli, 475 persone e 72 esercizi commerciali.

Sono state 31 le contravvenzioni al Codice della Strada e cinque i sinistri stradali fortunatamente senza gravi conseguenze.

In ultimo, in attuazione alle disposizioni relative alla particolare verifica del rispetto delle misure volte ad impedire la diffusione del Covid 19, sono stati controllati 50 esercizi commerciali, 116 green pass e sono state elevate 5 sanzioni amministrative per il mancato rispetto di tale normativa.