Contro la fibromialgia la Torre degli Sciri e Fontana Maggiore illuminate: passa la proposta Mencaglia

Approvato all’unanimità dall’assemblea cittadina l’ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo Mencaglia del gruppo consiliare Fratelli D’Italia, con la richiesta di illuminare la Fontana Maggiore e la torre degli Sciri con il colore lilla in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla fibromialgia, che si celebra il 12 maggio.

La fibromialgia (FM) è una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. Per tale ragione questa malattia, che colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% circa della popolazione mondiale (circa 2 milioni in Italia), soprattutto di sesso femminile, è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare. Può essere confusa con l’artrite, ma a differenza di questa non produce infiammazione interna o danni alle articolazioni. Ciò perché la FM interessa il tessuto connettivo di tutto il corpo, in particolare quelle strutture che siano costituite da fibre: muscoli, tendini, nervi.

Il Comune di Perugia, ha ricordato il consigliere, nel febbraio 2020 ha aderito alla richiesta di sostegno della campagna, organizzata dal Comitato Scientifico Cfu Italia (Comitato fibromialgici uniti) al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul tale patologia e di promuovere una raccolta di firme a sostegno del Disegno di legge 299/19 per ottenere il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e il suo inserimento nei Lea (Livelli essenziali di Assistenza).

Dal momento che il 12 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata di sensibilizzazione sulla fibromialgia, evento che rientra a pieno titolo nelle iniziative a supporto delle suddette attività, l’illuminazione di due monumenti simbolo della città di Perugia sarebbe un gesto simbolico importante.