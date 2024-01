Raccoglieva i soldi e acquistava spinelli per gli amici, per i giudici è consumo di gruppo: assolto

Raccoglie i soldi dagli amici e compra la droga per il consumo di gruppo e per questo viene assolto.

Secondo i giudici “non è credibile” la dichiarazione dell’imputato laddove afferma di “aver continuamente ricevuto per un periodo di diversi mesi numerose dosi di marijuana e hashish sempre a titolo gratuito dal medesimo cedente”, configurando lo spaccio.

È, invece, verosimile la dichiarazione di aver sempre consumato “in gruppo” la droga, con l’imputato che “fungeva da collettore degli importi monetari versati da ciascun acquirente” e a lui era affidato l’incarico “di eseguire in concreto l’acquisto dello stupefacente in favore dell’intero gruppo”.

Una tesi che fa vacillare l’accusa di spaccio, riconducendo il tutto a “ripetuti episodi di consumo di gruppo”, che hanno solo carattere sanzionatorio a livello amministrativo. Sul fronte del penale, quindi, l’imputato ha incassato l’assoluzione.

Resta da capire perché avrebbe preso i soldi dagli amici per acquistare la droga che, per sua stessa ammissione, gli veniva data gratuitamente. In merito alla possibile “cresta” sulla spesa per la droga dovrà chiarirsi con gli amici.