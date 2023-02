LA CITTA' CHE CAMBIA Una variazione di bilancio storica per Perugia grazie al Pnrr: tutti i progetti (e finanziamenti) per la città

La variazione di bilancio di oggi, approvata dal Consiglio comunale, è certamente la più importante, la più ricca e soprattutto quella destinata a cambiare il volto, i servizi e l'economia del capoluogo dell'Umbria. Una variazione - spiegata dall'assessore al Bilancio, Cristina Bertinelli, all'aula - che mette nero su bianco - rendendoli operativi - per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti relativi al piano nazionale Pnrr.

Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha espresso un plauso per una variazione di bilancio da cui si può evincere che l’amministrazione ha una visione chiara della città e una buonaprogettualità. "La variazione di bilancio lo testimonia: sono a disposizione ulteriori risorse per la scuola, confermando così la forte attenzione dimostrata sin dalla prima consiliatura per i giovani e i luoghi in cui si sviluppa la loro personalità, per l’efficientamento energetico, per la semplificazione amministrativa e per lo snellimento del rapporto cittadino-amministrazione. Prosegue, inoltre, il recupero degli spazi più importanti, come Turreno e San Francesco al Prato. Perugia – ha concluso Casaioli - sta entrando in una fase importantissima; si raccolgono i frutti di un lavoro intenso che alla fine cambierà il volto della città".

Tanti progetti con relativo finanziamento che l'amministrazione comunale del sindaco Romizi ha conquistato a suon di progetti che sono stati considerati validi e rispettosi degli obiettivi nazionali ed europei. Voto favorevole, visti i progetti e la lora importanza, anche dall'opposizione da parte di Emanuele Mori di Italia Viva.

Queste, più in dettaglio, le richieste relative a variazioni da apportare al bilancio di previsione provvisorio 2023 riferite a trasferimenti Pnrr.

1) Edilizia Scolastica - Iscrizione in bilancio del contributo Pnrr per la “realizzazione di nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria di Casa del Diavolo” per l’importo di 417.900 euro e della relativa spesa; “realizzazione di nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria “G. Sabatini” di Colle Umberto (PG)” per l’importo di 407.800 euro e della relativa spesa; “intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico di Cenerente (Scuola primaria “Trancanelli” e scuola dell’infanzia “Lo scoiattolo Rosso”)” per l’importo di 1.035.000 euro e della relativa spesa;

Territorio e smart city - “adozione app-io” per l’importo di 10.990 euro e della relativa spesa; “estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale” per l’importo di 14.000 euro e della relativa spesa; “esperienza del cittadino nei servizi pubblici” per l’importo di 516.323 euro e della relativa

spesa; “piattaforma notifiche digitali” per l’importo di 69.000 euro e della relativa spesa; “adozione piattaforma pagopa” per l’importo di 82.410 euro e della relativa spesa; “piattaforma digitale nazionale dati” per l’importo di 203.435 euro e della relativa spesa;

Ambiente e energia: “realizzazione di interventi di efficienza energetica tramite interventi per la produzione di energia di rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali”, per l’importo di 88.466,41 euro e della relativa spesa;

-U.O. Gestione impianti sportivi ed ERP - Iscrizioni piano “interventi Palabarton”, per l’importo di 1.000.000 euro e della relativa spesa;

Area Opere pubbliche: iscrizione per “lavori di completamento finitura e valorizzazione degli spazi della Cripta della ex Chiesa di San Francesco al Prato”, per l’importo di 215.000 euro e della relativa spesa; iscrizione in bilancio del contributo regionale di derivazione “recupero e rifunzionalizzazione dell’ex cinema-teatro Turreno”, per l’importo di 2.889.379,08 euro e della relativa spesa.