Consiglio comunale "saluta" Carla Schucani e di Fernando Ciai: "Hanno fatto conoscere Perugia in tutto il mondo"

Il consiglio comunale di Perugia ha ricordato, prime della seduta istituzionale, attraverso la vicepresidente Roberta Ricci, due importanti personaggi perugini che sono recentemente scomparsi: Carla Schucani e di Fernando Ciai.

"Carla Schucani, famosa gourmet della pasticceria Sandri – ha detto Ricci - è stata artista a tutto tondo e apprezzata pittrice espressionista. Ha contribuito a far conoscere Perugia nel mondo e per questo era stata insignita del Baiocco d’oro del Comune di Perugia. Fernando Ciai è stato ricordato sia come imprenditore del settore moda - il cui nome è legato a quello dell’Industria creazioni angora Perugia, poi divenuta Industria creazioni abbigliamento Perugia, tra i punti di riferimento della moda nazionale - e come mecenate sportivo legato al Perugia dei miracoli". La vicepresidente, a nome di tutti i consigliere, ha espresso la vicinanza del Consiglio alle famiglie colpite dai rispettivi lutti.