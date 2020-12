Natale, i consiglieri comunali perugini uniti nella solidarietà: acquistati libri e giocattoli per i bimbi poveri

Tutti i consiglieri comunali di Perugia hanno risposto all'invito a donare un giocattolo per i bambini e le bambine che vivono in famiglie in difficoltà economica. in vista del Natale 2020. Un numero purtroppo sempre più crescente anche dopo la grave crisi collegata alla pandemia da coronavirus. Tutti i gruppi hanno acquistato dei giocattoli e dei libri e sono stati consegnati alla Croce Rossa che prima del 25 dicembre porterà direttamente a casa dei piccoli questi doni. In questo modo, il Consiglio Comunale ha voluto dare un segnale di vicinanza alle famiglie in difficoltà. I politici perugini hanno dimostrato che al di là delle legittime divergenze politiche, su alcune tematiche, come quella della solidarietà, c’è un sentire condiviso che, oltre alla vicinanza umana, sta anche alla base del corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.