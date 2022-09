Consiglio comunale, passa il Teser per la municipale: "Arma fondamentale per gli agenti che collaborano con Arma e Questura"

Approvato con 19 voti a favore e 9 contrari dal Consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dal centrodestra, su “Effettiva dotazione per la Polizia Locale dell’arma a impulsi elettrici modello Taser X2”. Una dotazione nuova anche per via dei nuovo impegni sul fronte sicurezza della Municipale, sempre presene nella nuova task-force della Prefettura che vede presenti Carabinieri, Polizia e Baschi Verdi. Il “Taser” o arma a impulsi elettrici ha lo scopo di immobilizzare eventuali aggressori. L'ordine del giorno impegna l’amministrazione ad effettuare dei corsi di formazione, dotate alcuni agenti in fase sperimentale e poi l'inizio di un periodo di prova. Inoltre l'ordine del giorno prevede anche "una rapida conclusione dell’iter relativo alla riforma della polizia locale che contenga le giuste garanzie di tutela dei diritti appartenenti al Corpo, in particolare equiparandoli a quelli dei colleghi delle altre forze dell’ordine". Ovviamente sarà un iter lungo ma la strada è segnata per la dotazione della Nuova Municipale sempre più in prima linea su sicurezza e controlli nei covi del degrado.