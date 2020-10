Consiglio comunale, passa il bonus per abbellire le facciate in chiave anti-degrado in città

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalle consigliere del Movimento 5 stelle Francesca Tizi e Maria Cristina Morbello sul Bonus Facciate. In particolare, con l’atto, illustrato da Tizi, le consigliere intendono impegnare l’amministrazione comunale a intraprendere azioni volte ad informare capillarmente la cittadinanza, al fine di sensibilizzarla a cogliere l'occasione offerta dalla Legge Bilancio 2020 di rendere più accogliente e decorosa la nostra città, nonché a stimolare gli uffici competenti del Comune a snellire i procedimenti per l’approvazione dei progetti e l’eventuale richiesta di pareri ad organi superiori.

I consiglieri Tizi e Morbello hanno ricordatoche l'rt. 1 comma 2019 della legge di Bilancio 2020, con lo scopo di restituire bellezza agli edifici e alle città, ha previsto il c.d. bonus facciate, che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Non sono previsti limiti massimi di spesa.

La detrazione sarà, inoltre, cumulabile con le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni: c’è, dunque, spazio per usufruire contemporaneamente del bonus facciate e di altri benefici spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che dell’ecobonus, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. “La nostra città, –hanno spiegato dal gruppo 5 stelle - soprattutto la sua acropoli ma non solo, presenta edifici di pregio storico ed artistico, molto spesso colpiti da vetustà e con problematiche connesse a vizi di manutenzione. Esistono altrettanti edifici, sia nelle zone centrali che periferiche, che attualmente mostrano scarsa manutenzione delle loro facciate e quindi non sono adeguati né per un confortevole abitare dei cittadini, né per l’accoglienza turistica. Non dimentichiamo che l’edilizia ha rappresentato da sempre un importante volano sia a livello occupazionale che a livello economico e queste misure possono essere utili, se sfruttate adeguatamente, per permettere una boccata di ossigeno al settore dell’edilizia e di conseguenza all’economia cittadina.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A nome della maggioranza Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha preannunciato un voto favorevole alla proposta "trovandosi in linea con tutti i punti in esso contenuti; tra i tanti lo stop al consumo di suolo e l’invito a riqualificare l’esistente partendo proprio dal centro storico. Secondo la consigliera, in sostanza, il bonus è uno strumento importante che va colto in pieno, coadiuvando in ogni modo possibile i cittadini che vorranno accedervi.