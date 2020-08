Consiglio comunale, Perugia avrà la sua consulta dei giovani: passa la proposta Volpi

Istituita la Consulta dei giovani e adottato il regolamento. La decisione porta la firma del consiglio comunale di Perugia che ha approvato la proposta del consigliere Volpi di Progetto Perugia.

L'idea di consulta è nata dall'esperienza maturata nel Forum dei Giovani, che ha preso avvio dalla candidatura di Perugia a capitale europea dei giovani nel 2017, ripetuta anche nel 2018 e 2019: in tutte e tre le occasioni Perugia ha presentato un progetto importante, arrivando sempre in finale ma non riuscendo ad aggiudicarsi il titolo, che invece gli è stato riconosciuto come capitale italiana dei giovani nel 2016.

"La Consulta comunale dei Giovani - ha spiegato Volpi - è un organismo permanente consultivo e di sostegno delle attività a favore dei giovani, a cui spetta elaborare documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale sulle tematiche giovanili, promuovere dibattiti, ricerche ed incontri su tematiche giovanili; favorire il raccordo tra le associazioni giovanili e le istituzioni locali; promuovere i rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e nelle altre regioni".