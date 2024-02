"Ho fatto qualche lavoretto in nero per arrotondare", ma la confessione rilasciata nell'interrogatorio senza avvocato non è valida: assolto

Percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza in quanto avrebbe lavorato in nero, ma l’unica prova è un interrogatorio della Guardia di finanza svolto senza la presenza dell’avvocato dell’indagato.

L’imputato, un 50enne difeso dall’avvocato Francesco Gatti, era accusato di aver omesso all’Inps “la variazione patrimoniale” consistente in una somma in contanti di 2.929,26 euro, arrecando così all’ente previdenziale un danno “pari all’importo del contributo indebitamente elargito”.

Quella somma, però, aveva destato i sospetti anche della Guardia di finanza, ritenendola provento di lavoro in nero, svolto tra agosto e ottobre. Così l’uomo veniva indagato e chiamato a sostenere un interrogatorio. Nel corso del quale avrebbe anche ammesso di aver fatto qualche lavoretto per arrotondare, vivendo comunque in una situazione di disagio economico, dovendo mantenere una famiglia e avendo un’età in cui si è troppo vecchi per essere assunti, seppur ancora in grado di lavorare.

Le informazioni raccolte nel corso di quell’interrogatorio, però, sono state ritenute inutilizzabili perché l’uomo è stato sentito senza l’ausilio del difensore, come prevede la legge. E, quindi, senza le prove, il giudice ha sentenziato per l’assoluzione, a fronte della richiesta di 1 anno di reclusione avanzata dal pubblico ministero.

In tema di percezione indebita del reddito di cittadinanza, infine, è intervenuta una sentenza della Cassazione che, in poche parole, afferma la non punibilità del soggetto che abbia omesso o nascosto delle informazioni a fronte del diritto accertato ad usufruire del beneficio (che adesso non esiste più essendo stata modificata la disciplina).