Guida spericolata lungo il Raccordo, conducente ubriaco fermato per un controllo e denunciato

Ha rischiato di fare un incidente, procedendo a zig zag e passando dalla corsia di marcia a quella di sorpasso senza i dovuti accorgimenti. Per fortuna non ha impattato nè contro il new jersey di sinistra, nè contro il guard rail di destra, ma la sua guida spericolata non è sfuggita agli automobilisti che transitavano lungo il Raccordo Perugia - Bettolle. Il momento più pericoloso è stato quando ha mancato per poco una collisione frontale con la cuspide di un'altra vettura.

Gli agenti del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, intervenuti in piena notte, sono riusciti, in sicurezza, a fare accostare il conducente in una piazzola di sosta prima di una galleria e a procedere al controllo e all'identificazione. Alla guida, ubriaco, è risultato un 42enne italiano senza precedenti. Sul posto sono arrivati anche gli della polizia stradale che lo hanno sottoposto alle prove etilometriche risultate, entrambe, positive. Per il 42enne è stato immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. La sua auto è stata recuperata dal carro attrezzi ed affidato ad un soccorso stradale per la custodia.